Спікера Палати представників США Маккарті відправили у відставку [ Редагувати ]
Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті відсторонений з посади. Відповідне рішення ухвалили члени нижньої палати Конгресу під час голосування.
Маккарті став першим спікером в історії, якого змістили його колеги.
Палата представників проголосувала 216-210 за усунення Кевіна Маккарті, республіканця від Каліфорнії. Це стало можливим, тому що частина консерваторів приєдналася до демократів, щоб усунути його.
При цьому саме зміщення ініціював також республіканець - яскравий конгресмен-республіканець Метт Гетц з Флориди. Політик був незадоволений тим, що Маккарті пішов на компроміс з демократами та забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути шатдауну.
Член палати представників Стів Вомак, республіканець від Арканзасу, зачитав підсумки голосування і сказав: "Посада спікера Палати представників США оголошується вакантним"», і вдарив молотком.
Місце спікера обійматиме обраний конгресмен зі списку альтернатив, який Маккарті представив цього року.
21 вересня Кевін Маккарті відмовив президенту України Володимиру Зеленському у виступі у Палаті представників та запевнив, що у конгресменів "немає часу на проведення спільного засідання" з сенаторами заради такого заходу.
Наприкінці вересня Маккарті обіцяв, що збереже $300 млн на навчання ЗСУ в проекті видатків на оборону США.
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