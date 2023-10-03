Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Кевін Маккарті відсторонений з посади. Відповідне рішення ухвалили члени нижньої палати Конгресу під час голосування.

Маккарті став першим спікером в історії, якого змістили його колеги.

Палата представників проголосувала 216-210 за усунення Кевіна Маккарті, республіканця від Каліфорнії. Це стало можливим, тому що частина консерваторів приєдналася до демократів, щоб усунути його.

При цьому саме зміщення ініціював також республіканець - яскравий конгресмен-республіканець Метт Гетц з Флориди. Політик був незадоволений тим, що Маккарті пішов на компроміс з демократами та забезпечив ухвалення 45-денного бюджету, щоб уникнути шатдауну.

Член палати представників Стів Вомак, республіканець від Арканзасу, зачитав підсумки голосування і сказав: "Посада спікера Палати представників США оголошується вакантним"», і вдарив молотком.

Місце спікера обійматиме обраний конгресмен зі списку альтернатив, який Маккарті представив цього року.

21 вересня Кевін Маккарті відмовив президенту України Володимиру Зеленському у виступі у Палаті представників та запевнив, що у конгресменів "немає часу на проведення спільного засідання" з сенаторами заради такого заходу.

Наприкінці вересня Маккарті обіцяв, що збереже $300 млн на навчання ЗСУ в проекті видатків на оборону США.