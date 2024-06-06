У Німеччині вже кілька днів поспіль шукають дівчинку з України, яка зникла дорогою в школу. Як це сталося і що каже поліція? Усі подробиці в сюжеті.

Сюжети у новинах, статті у газетах та заклики про допомогу у соцмережах. У Німеччині шукають дівчинку з України Валерію Гудзенко. У понеділок вона вийшла з дому, щоб піти до школи, і зникла. Відтоді про її місцеперебування нічого не відомо.

Від будинку, де мешкає дівчинка, до школи - два кілометри. На навчання Валерія їздила автобусом. З дому вона вийшла, як завжди, о 7 ранку, але до зупинки вже не дійшла. Поліція опитала усіх водіїв маршруту, яким користувалася Валерія, і вивчила відео з камер спостереження. Жодного сліду.

Пошукова операція триває вже три дні. Поліцейські постійно патрулюють вулиці Дьобельна та сусідніх містечок. У пошуках залучені гелікоптери, собаки та водолази - вони обстежують місцеву річку Мульде. Про допомогу правоохоронці просять і місцевих жителів

Анджей Рідзік, речник поліції Хемніца:

Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію. Ми просимо усіх, хто щось знає про зникнення дівчинки або бачив щось незвичне чи підозріле, звернутися в поліцію.

У поліції не виключають - зникнення Валерії може бути пов'язане з інцидентом, що трапився у регіоні тиждень тому. До школярки, яка теж прямувала на навчання, під'їхала автівка. Водій намагався заманити дівчинку у машину, обіцяючи показати їй кошенят. Та одразу втекла і розповіла про підозрілого батькам, а ті вже повідомили поліцію. Знайти цього водія поки не вдалося.

Розпочато розслідування і щодо школи, де вчиться Валерія. У Німеччині існує правило - якщо дитина без попередження батьків не з'явилася на уроках, вчителі зобов'язані негайно з ними зв'язатися. І дізнатися, чому. Педагоги Валерії цього не зробили. Батьки зрозуміли, що дівчинка зникла лише у другій половині дня, коли вона не повернулася зі школи. Відтак було втрачено найважливіший для пошуків час.

Інформації про родину дівчинки обмаль. Відомо, що у Німеччину Валерія з батьками переїхала восени 2022 року. Найімовірніше, щоб знайти прихисток від війни.