Мадридський футбольний клуб "Реал" у гостях з рахунком 3:2 обіграв італійський "Наполі" у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" у Неаполі.

У складі переможців голи забили Вінісіус (27-а хвилина), Джуд Беллінгем (34), на 78-й хвилині м'яч влучив у ворота після рикошету від воротаря "Наполі" Алекса Мерета.

У "Наполі" відзначилися Лео Естігор (19) та Петро Зелінський (54, з пенальті).

"Реал" та "Наполі" виступають у групі C разом з португальською "Брагою" та німецьким "Уніоном". Матч між цими командами пройшов раніше у вівторок і завершився гостьовою перемогою "Браги" з рахунком 3:2. "Реал" очолює групу з 6 набраними очками, далі йдуть "Наполі", Брага" (по 3 очки) та "Уніон" (0).

У наступному турі "Реал" на виїзді зіграє з "Брагою" 24 жовтня, "Наполі" цього ж дня зустрінеться в гостях із "Уніоном".

У групі D іспанський "Реал Сосьєдад" на виїзді переграв австрійський "Зальцбург" з рахунком 2:0. У цій групі італійський "Інтер" на своєму полі обіграв "Бенфіку" (1:0) Анатолія Трубіна. Упродовж матчу українець зробив п'ять сейвів.

У групі A німецька "Баварія" в гостях з рахунком 2:1 обіграла датський "Копенгаген", англійський "Манчестер Юнайтед" вдома з рахунком 2:3 поступився турецькому "Галатасараю".

У групі B англійський "Арсенал" Олександра Зінченка у гостьовому матчі програв французькому "Лансу" (1:2), українець вийшов у старті і провів на полі 70 хвилин. Нідерландський ПСВ удома зіграв унічию з іспанською "Севільєю" (2:2).

В основному етапі Ліги чемпіонів беруть участь 32 команди, які розбиті на вісім груп. До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди із групи. Фінал турніру відбудеться 1 червня 2024 року у Лондоні.