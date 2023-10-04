Серед загиблих внаслідок ДТП з автобусом поблизу Венеції - щонайменше п'ятеро українців. Про це повідомляє La Repubblica.

Двоє громадян України перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня:

Чотирирічна дівчинка з серйозними опіками та із загрозою для життя доставлена до Падуї в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка - громадяни України.

Наразі відомо, що окрім українців в автобусі перебували громадяни Німеччини та Франції. Надзвичайні служби продовжують ідентифікувати тіла загиблих, а також встановлюють особи постраждалих.

Загалом у результаті аварії в районі Местре загинула 21 особа, серед яких двоє дітей. 15 людей зазнали поранень, п’ятеро з них перебувають у тяжкому стані.

Причиною трагедії могло стати раптове нездужання водія, досвідченого 40-річного громадянина Італії.