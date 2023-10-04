Щонайменше п'ятеро українців загинули у ДТП поблизу Венеції - ЗМІ [ Редагувати ]
Серед загиблих внаслідок ДТП з автобусом поблизу Венеції - щонайменше п'ятеро українців. Про це повідомляє La Repubblica.
Двоє громадян України перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня:
Чотирирічна дівчинка з серйозними опіками та із загрозою для життя доставлена до Падуї в реанімацію. Серед тяжко постраждалих ще 50-річна жінка з сильними опіками та травмами різних частин тіла. І дівчинка, і жінка - громадяни України.
Наразі відомо, що окрім українців в автобусі перебували громадяни Німеччини та Франції. Надзвичайні служби продовжують ідентифікувати тіла загиблих, а також встановлюють особи постраждалих.
Загалом у результаті аварії в районі Местре загинула 21 особа, серед яких двоє дітей. 15 людей зазнали поранень, п’ятеро з них перебувають у тяжкому стані.
Причиною трагедії могло стати раптове нездужання водія, досвідченого 40-річного громадянина Італії.
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Аварія сталася близько 20:00 в районі Местрі, на автомагістралі А4. Автобус під час спуску пробив огорожу, пролетів близько 10 метрів, впав на залізничні колії та спалахнув. Внаслідок аварії загинули щонайменше 21 людина, серед них двоє дітей. 12 людей поранені, є зниклі безвісти
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