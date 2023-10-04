Підводний човен Військово-морського флоту (ВМС) армії КНР у серпні цього року потрапив у пастку для британських та американських суден у Жовтому морі. Про це повідомляє британська газета Daily Mail з посиланням на власні джерела у розвідці Сполученого Королівства.

За даними видання, внаслідок катастрофи загинуло 55 китайських моряків. Офіційно влада Китаю дані про загибель моряків і катастрофу підводного човна не підтверджує.

Співрозмовники Daily Mail називають датою катастрофи 21 серпня 2023 року. Катастрофа, начебто, сталася у Тайванській протоці.

Зібрані британськими розвідниками дані, за інформацією видання, свідчать про те, що в результаті інциденту загинули 55 членів екіпажу: 22 офіцери, семеро курсантів, дев'ять старшин, а також 17 матросів.

Крім того, серед загиблих рахується і капітан китайської військової субмарини Сюе Юн-Пен.

Офіційний представник міністерства оборони КНР У Цянь назвав повідомлення про масову загибель китайських військовослужбовців та катастрофу підводного човна ВМС Китаю "абсолютною брехнею".

Міністерство оборони Тайваню також не підтверджує ці повідомлення, наголошуючи, що не зуміло виявити жодних доказів аварії.

Нагадаємо, у вересні у КНДР спустили на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю.