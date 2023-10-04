Сили оборони знищили 520 окупантів, 13 танків і 47 гармат - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони України за минулу добу, 3 жовтня, знищили 450 окупантів, 13 танків і 47 артилерійських систем. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 279 890 (+450) осіб,
- танків - 4 745 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 9026 (+18) од,
- артилерійських систем - 6612 (+47) од,
- РСЗВ - 802 (+1) од,
- засоби ППО - 540 (+0) од,
- літаків - 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+41),
- крилаті ракети - 1530 (+1),
- кораблі /катери - 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8962 (+30) од,
- спеціальна техніка - 946 (+3).
- Дані уточнюються.
Напередодні повідомлялося, що ЗСУ вперше знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2".
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