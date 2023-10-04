Троє людей поранені внаслідок ракетного удару військ рф з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді Донеччини. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Ворог завдав удару з зенітно-ракетного комплексу С-300 по території одного з приватних підприємств у смт Вишневому Селидівської ТГ 3 жовтня близько 18:50.

На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їх терміново госпіталізовано до міської лікарні.

Майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.