На Донеччині троє робітників підприємства госпіталізовані після ракетного удару з С-300 [ Редагувати ]
Троє людей поранені внаслідок ракетного удару військ рф з комплексу С-300 по території підприємства у Селидівській громаді Донеччини. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Ворог завдав удару з зенітно-ракетного комплексу С-300 по території одного з приватних підприємств у смт Вишневому Селидівської ТГ 3 жовтня близько 18:50.
На момент ворожої атаки у приміщенні перебували робітники, які щойно заступили у нічну зміну. Двоє чоловіків 27 і 33 років та 37-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їх терміново госпіталізовано до міської лікарні.
Майже половина будівлі цеху зруйнована вщент. Понівечено та пошкоджено автомобілі, вантажні причепи, покрівля й ворота гаражів.
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