У Києві змінилась система оплати проїзду в громадському транспорті [ Редагувати ]
У Києві з 4 жовтня змінилася система оплати проїзду в громадському транспорті. Тепер плату за поїздку знімають не кожного окремого разу, а за кожні дві поїздки разом. Про це повідомляє КМДА.
Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.
Оплата списуватиметься після кожної другої поїздки в межах одного дня. Алгоритм списання коштів відбуватиметься наступним чином: після першої валідації списання коштів не відбуватиметься одразу, однак після другої поїздки буде проводитись списання за дві валідації одночасно.
Якщо пасажир не здійснить другу поїздку до вечора, списання за першу відбудеться після 21:00.
Дана система пройшла успішне тестування на маршрутах швидкісного трамвая та масштабується на весь громадський транспорт.
Оплата QR-квитками та поїздками на транспортних картах залишається без змін. Скануйте транспортну карту або QR-квиток на валідаторі – за кілька хвилин запис про використання з’явиться в застосунку.
Також важливо пам’ятати, що підтвердження оплати в банківському застосунку або застосунку Київ Цифровий не є підтвердженням валідації квитка - як для пасажира, так і для контролера. Підтвердженням є винятково інформація на самому валідаторі (в разі повторного прикладання) та на пристрої контролю.
Банківською карткою тепер можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо подорожуєте з близькими - скористайтеся пластиковою транспортною картою або QR-квитками.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що до кінця війни вартість проїзду в громадському транспорті Києва не дорожчатиме.
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