Україна може сама вирішувати, як застосовувати надану Заходом зброю - Блінкен [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден з самого початку російського збройного вторгнення в Україну намагається уникнути втягування Вашингтона у прямий конфлікт із росією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у вівторок в Університеті Райсу в Х'юстоні (штат Техас).
З першого дня у президента Байдена було дві "путівні зірки". Одна з них - переконатися в тому, що ми [США] робимо все можливе, щоб підтримати Україну та залучити інші країни до того ж. Однак інша [путівна зірка] - уникнути прямого конфлікту з росією, оскільки потенційно такий конфлікт може привести туди, де ніхто не хоче опинитися, що погано позначиться на безпеці американців.
Блінкен зауважив, що саме цими двома пріоритетами Байден керується під час ухвалення рішень щодо допомоги Україні.
Глава американського зовнішньополітичного відомства також заявив, що США залишають за Києвом рішення щодо того, як вести бойові дії та застосовувати надане союзниками озброєння. Однак Вашингтон "ніколи не заохочував завдання ударів за межами українських територій".
На думку Блінкена, найнадійнішим способом припинення бойових дій є зміцнення позицій Києва і водночас донесення до керівництва рф, що Захід готовий як завгодно довго всебічно підтримувати Україну.
За словами глави Держдепу США, важливо показати, що за допомогою союзників Київ зможе "отримати довготривалий захист від агресії".
Водночас Блінкен переконаний, що будь-якого значущого дипломатичного прориву не може бути, доки росія не виведе свої війська з України.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, президент США Джо Байден пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському, що Вашингтон таки передасть "невелику кількість" оперативно-тактичних ракетних комплексів ATACMS для відбиття російської агресії.
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