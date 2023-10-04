Згідно з внутрішніми оцінками загального бюджету Євросоюзу, вступ України до ЄС дасть Києву право на майже 186 млрд євро впродовж семи років. Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на проект бюджету Євросоюзу, розрахований на сім років з урахуванням вступу нових членів.

Цього літа чиновники ЄС оцінили потенційні фінансові наслідки вступу до союзу нових членів, повідомляє The Financial Times. Вони підготували дослідження, в якому було використано бюджетні правила союзу на 2021-2027 роки.

Чиновники робили розрахунки, зважаючи на те, що до ЄС увійдуть Україна, Молдова, Грузія та шість балканських держав.

Приєднання всіх дев'яти членів коштуватиме бюджету Євросоюзу 256,8 млрд євро. За оцінками газети, з появою дев'яти нових країн-членів поточний бюджет ЄС збільшиться на 21% - до 1,47 трлн євро. Це приблизно 1,4% валового національного прибутку 36 країн.

Хоча повне розширення союзу може зайняти десятиліття або більше і спричинить масштабні реформи існуючих бюджетних механізмів, передбачуваний масштаб необхідних змін рішуче змінить фінансовий баланс всередині блоку.

"Усім країнам-членам доведеться більше платити та менше отримувати з бюджету ЄС; багато держав-членів, які є чистими одержувачами, стануть чистими донорами", - йдеться в документі секретаріату Ради ЄС.

Застосовуючи чинні бюджетні правила до розширеного союзу, Україна матиме право на 96,5 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС впродовж семи років.

Крім того, Україна матиме право на отримання 61 млрд євро з фондів згуртування ЄС, спрямованих на покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах.

Як зазначає The Financial Times, розрахунки генерального секретаріату ради, органу, який представляє уряди 27 держав-членів блоку, відбуваються в той час, коли Євросоюз зважує, чи погоджуватиметься розпочати офіційні переговори щодо вступу України до кінця цього року. Представник Ради ЄС заявив: "Ми не коментуємо витоку".

Нагадаємо, за даними газети Politico, Євросоюз готовий розпочати переговори з Україною про її подальший вступ до блоку. Оголосити про це можуть до кінця грудня. Глава Євроради Шарль Мішель припускав, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.