Європейський Союз неминуче має розширюватись, щоб ефективно забезпечувати власну безпеку. Влада ЄС має почати переговори про вступ до блоку України, Грузії, Молдови та низки інших держав, які є кандидатами. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Чеське телебачення.

Новий геополітичний імператив вимагає нової динаміки розширення.

Президент Чехії переконаний, що у "найближчій перспективі" необхідно завершити інтеграцію до ЄС Західних Балкан, України, Молдови та Грузії. На думку політика, цього зараз більше потребує сам Євросоюз, ніж кандидати у члени ЄС.

Петр Павло наголосив, що ЄС має встановити "прозорі та досяжні" критерії членства чи чіткий графік процесу вступу країн-кандидатів. Прийом до альянсу нових держав забезпечить безпеку та стабільність демократій, вважає чеський президент.

Щоб почати переговори про членство в ЄС, Україна має виконати сім умов, поставлених Єврокомісією. Офіційний Київ звітував, що виконав лише дві з них - пов'язані із судовою реформою та законом про ЗМІ.

Європейські дипломати зазначають, що Київ демонструє успіхи на шляху до ЄС і єдине питання, яке поки що виглядає проблемним у короткостроковій перспективі - становище національних і сексуальних меншин в Україні.

Нагадаємо, 28 серпня голова Європейської ради Шарль Мішель закликав ЄС готуватись до розширення об'єднання. За його словами, ЄС має бути готовим до прийому нових країн-членів до складу об'єднання до 2030 року.

Наразі офіційними кандидатами на вступ до Євросоюзу є сім країн: Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Раніше за всіх заявку на вступ до ЄС подала Туреччина у 2005 році. Чорногорія перебуває у статусі кандидата з 2010 року.

Україна подала документи на вступ до Євросоюзу наприкінці лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

За різними оцінками, на повноцінну євроінтеграцію Україні може знадобитися від 10 до 20 років. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у травні заявляв, що Україна стане повноправним членом Європейського союзу після закінчення війни з росією.