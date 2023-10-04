Український плащ-невидимку для Сил оборони представив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, наших снайперів або групи CCO, які виконують бойові завдання", - написав глава Мінцифри.



Розробка компактна та легка - вага до 2,5 кг. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. На відео - готовий зразок, який пройшов успішні випробування в польових умовах.

Плащ-невидимка - це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті.

"Якщо ви працюєте над проєктами в оборонній сфері - подавайте їх через платформу Brave1", - закликав глава Мінцифри.