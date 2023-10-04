Укрзалізниця запускає потяг зі Львова до Варшави [ Редагувати ]
З 15 жовтня 2023 року Укрзалізниця запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Вперше за 18 років між містами почнуть курсувати поїзди. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська. Про це повідомила пресслужба компанії.
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив:
Ми постійно працюємо над розширенням міжнародних залізничних пасажирських маршрутів, щоб українці могли легко виїжджати за кордон та повертатися додому. Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей з польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном.
Наразі маршрут працюватиме у пересадковому форматі на станції Рава-Руська, що на Львівщині. Тут пасажири здійснюватимуть зручну пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд європейської колії (1435 мм) і зворотно.
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Розклад руху поїздів розроблений таким чином, щоб без зайвих пересадок охопити залізничним сполученням з Варшавою та Любліном не лише Львів, а й Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Пасажири з інших міст України зможуть скористатися пересадкою у Львові.
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Поїзд з Варшави вирушатиме о 21:45 і прибуватиме до Рави-Руської о 5:15. Вартість квитка - 1068 грн у другому класі та 1191 грн у першому.
У зворотному напрямку відправлення з Рави-Руської о 10:30, а прибуття до Варшави - о 17:30. Вартість квитка - така сама.
Проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.
Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюється робота раніше неактивного залізничного пункту пропуску.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 3 вересня запустила міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм".
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