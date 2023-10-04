Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування в справі щодо подій, пов'язаних із розстрілами "Небесної сотні" під час Євромайдану. Спеціалісти ДБР встановили вину колишнього президента України Віктора Януковича та ще дев'яти колишніх високопосадовців у створенні злочинної групи, яка відповідає за організацію та проведення цих розстрілів.

За результатами слідства встановлено, що Віктор Янукович особисто організував цю злочинну групу, до якої ввійшли такі посадовці, як очільник МВС і його заступник, командувач внутрішніх військ МВС, голова Служби безпеки України та заступник, начальник Головного управління МВС у Києві і заступник, командир "Беркуту" та міністр оборони.

Ці посадовці спільно з Януковичем організували штурм Майдану, видаючи це за "антитерористичну операцію", і вони винесли наказ розстрілювати учасників мітингу 18-20 лютого.

Це рішення ДБР є важливим кроком у встановленні відповідальності за криваві події на Майдані та притягненні винних до відповідальності перед законом. Наразі проводиться подальше слідче провадження для надання обвинувального вироку цим особам, які брали участь у злочині.

Нагадаємо, що у москві в тяжкому госпіталізований екс-глава адміністрації Януковича Андрій Клюєв.