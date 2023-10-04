В Україні визначені конкретні терміни відстрочки від мобілізації, проте ці терміни можуть варіюватися залежно від підстав, що лежить в її основі.

Представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціального захисту майор Роман Істомін дав відповідь в інтерв'ю "Телеграфу" на це питання.

За його словами, конкретні терміни відстрочки від мобілізації не передбачені в законодавстві. Він пояснив, що це питання знаходиться на розгляді територіального центру комплектування (ТЦК) і залежить від конкретних обставин. Наприклад, якщо відстрочка надається через стан здоров'я, то термін відстрочки може залежати від часу, необхідного для вилікування особи.

У випадку, коли відстрочка пов'язана з доглядом за хворим членом сім'ї, зазвичай вона надається на півроку. Після цього особа повинна знову звернутися до територіального центру комплектування для перевірки обставин.

Щодо студентів очної форми навчання, вони зазвичай отримують відстрочку до завершення навчання або до закінчення навчального року. Проте важливо враховувати можливість відрахування студентів, тому їхня відстрочка може бути адаптована до навчального процесу.

Загалом, терміни відстрочки від мобілізації визначаються індивідуально з урахуванням обставин кожного конкретного випадку і розглядаються у відповідному Територіальному центрі комплектування.

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