Чи можуть жінкам вручати повістки: відповідь військкомата [ Редагувати ]
Мобілізація жінок в Україні є питанням, яке вивчають та обговорюють у зв'язку зі зростаючим напруженням на внутрішньому та зовнішньому фронтах країни. Для багатьох громадянок ця тема залишається невідомою і спричиняє багато питань. Розгляньмо основні аспекти мобілізації жінок в Україні.
Зараз жінок в Україні не призивають на примусову військову службу. Однак це не означає, що вони не можуть бути викликані для виконання різних обов'язків у воєнний час.
Роман Істомін, речник Полтавського обласного територіального центру з комплектування та соціального захисту військовослужбовців, пояснює, що наразі жінок не призивають примусово в армію. Проте, він натякає, що жінки, які є військовозобов'язаними, можуть отримати повістку та, в теорії, бути призваними до війська.
Вони (жінки) можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт з забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт.
Зазвичай більшість жінок в Україні, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення від військової служби. Наприклад, жінкам, які виховують самотню неповнолітню дитину або дитину з інвалідністю, або є багатодітними матерями, може бути надана відстрочка.
Також важливо враховувати, що якщо подружжя виховує дитину, то призвати можуть лише одного з батьків. Однак у разі, коли дитина вже доросла, мобілізація може стосуватися всіх членів сім'ї. Отже, питання мобілізації жінок є досить індивідуальним і залежить від багатьох факторів.
Нагадаємо, військовим збільшили доплати, хто буде отримувати по 100 тисяч гривень.
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