У середу, 4 жовтня, гучні вибухи пролунали у тимчасово окупованому місті Токмак, розташованому в Запорізькій області. Важливо відзначити, що це місто перебуває під контролем російських загарбників.

За інформацією, опублікованою у Telegram-каналі мера Мелітополя Івана Федорова, сили оборони прийняли участь у "перевірці систем оповіщення", яку анонсували росіяни.

Місцеві мешканці також повідомляють про гучні вибухи, які розриваються в самому місті.

Деталі та обставини цих вибухів залишаються невідомими наразі, але подія викликає підвищений інтерес і занепокоєння серед місцевого населення та громадськості загалом. Слід уважно спостерігати та слідкувати за новинами для отримання подальших відомостей.

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