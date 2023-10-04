Нобелівська премія-2023: хто отримав нагороду у галузі хімії [ Редагувати ]
Сьогодні, 4 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреатів Нобелівської премії у галузі хімії. Ними стали видатні науковці Мунгі Бавенді, Луїс Брюс і Олексій Єкімов за їхні вагомі внески у вивченні та синтезі квантових точок. Ця новина була офіційно оголошена на сайті Нобелівської премії.
Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок – наночастинок, настільки крихітних, що їхній розмір визначає їхні властивості. Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга.
Лауреатами премії стали видатні вчені з різних країн і наукових установ:
- Мунгі Бавенді, американець з Массачусетського технологічного інституту,
- Луїс Брус, який представляє Колумбійський університет,
- Олексій Єкімов із Nanocrystals Technology Inc.
Луї Брус, декілька років пізніше, був першим вченим у світі, який науково довів, що квантові ефекти дійсно залежать від розміру частинок, що вільно рухаються у рідині.
У 1993 році Мунгі Бавенді вніс значний внесок в хімічному виробництві квантових точок, що дозволило створити практично ідеальні частинки.
Дослідження цієї трійки вчених принесли значну користь людству. Квантові точки зараз застосовуються у різних галузях, зокрема, в комп'ютерних моніторах і телевізійних екранах на основі технології QLED. Їх також використовують у біохімії та медицині.
Дослідники вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти розробці гнучкої електроніки, крихітних сенсорів, тонших сонячних батарей і зашифрованого квантового зв'язку, що відкриває широкі можливості для науки та технологій.
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