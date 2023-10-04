Українські військові, упродовж минулої доби, 3 жовтня, успішно здолали 16 одиниць ворожої військової техніки на Таврійському напрямку, вдосконаливши при цьому свій обмінний фонд російськими терористами.

За інформацією, наданою пресцентром Сил оборони Таврійського напрямку, протягом минулої доби терористи вчинили наступне:

Завдали 21 авіаційний удар.

Провели 26 бойових зіткнень.

Здійснили 732 артилерійські обстріли.

Авдіївський напрямок:

Національні війська відверто відстояли всі атаки ворога в Первомайському районі Донецької області. Терористи спробували завдати понад 10 нападів в районах Мар’їнки та Красногорівки, але марно.

Шахтарський та Запорізький напрямки:

Ворожі сили не проводили активних наступальних операцій.

Мелітопольський напрямок:

Силами оборони України продовжують впроваджувати наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони досягають часткового успіху в районах, що розташовані західніше від Роботиного в Запорізькій області. Українські війська завдають окупаційним військам збитків в живій силі та техніці, активно закріплюються на зайнятих позиціях та виснажують ворожий контингент.

Протягом минулої доби українські війська успішно виконали 1194 вогневих завдань. Втрати ворожої сторони становили 251 особу, а також 8 терористів здалися в полон.

Зокрема, наші війська знищили 16 одиниць військової техніки ворога, а саме:

6 артилерійських систем.

2 безпілотних літальних апарати.

7 одиниць автомобільної та 1 одиницю спеціальної техніки окупантів.

"Також було ліквідовано 2 склади боєприпасів ворога", - додає прес-служба. Військові надалі продовжують долати виклики та демонструють свою відданість обороні України.

Нагадаємо, військовим збільшили доплати, хто буде отримувати по 100 тисяч гривень.