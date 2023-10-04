Спецпризначенці ГУР десантувалися в Криму та завдали удару по росіянах (відео) [ Редагувати ]
Спецпризначенці Головного управління розвідки виконали операцію в Криму та нанесли сильний удар по російським окупантам, які незаконно зайняли цю територію. Ця подія є яскравим прикладом рішучості та майстерності українських спецпризначенців у виконанні своїх обов'язків.
За інформацією, отриманою від пресслужби Головного управління розвідки (ГУР), оперативний підрозділ спецпризначенців "Стугни" та "Братства" в складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України провів десантування на території Кримського півострова та успішно виконав завдання із нанесення вогневого ураження московським окупантам.
Ця подія є важливим кроком у відстоюванні суверенітету України та визволенні окупованих територій. Українські спецпризначенці продемонстрували високий рівень підготовки та професіоналізм у реалізації цієї складної операції.
Завдяки вдалим діям спецпризначенців, ворог був значно ослаблений, а українська армія продовжує активно захищати свою територію та боротися за вільну та незалежну Україну. Такі події підкреслюють важливість підтримки національних військових підрозділів у зусиллях з відстоювання суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, що раніше дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.
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