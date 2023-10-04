Жахливі події розгорталися в Польщі, де Дмитро Никифоренко, громадянин України родом із Вінниччини, став жертвою надмірної сили поліції. Ця історія стала гучним випадком, який розголосився завдяки опублікованому відео, розміщеному польським виданням Onet.

За отриманими від ЗМІ даними, трагедія сталася 30 липня 2021 року. Дмитро Никифоренко проживав та працював в Польщі, займаючись будівництвом. Відомо, що того дня він разом із друзями вирішив влаштувати барбекю та випити алкоголь. Після веселощів вони вирушили додому на автобусі. Однак в дорозі Дмитро відчув сонливість та втому, і, швидше за все, після вживання алкоголю, заснув у транспорті.

Поліцейські, які прибули на виклик, висловили сумніви щодо його поведінки та назвали її непристойною. У наслідок цього вони вирішили відправити Дмитра до витверезника.

Але жахливі події розгорнулися вже в межах витверезника. На відеозаписв видно, як поліцейські знущаються над беззахисним українцем, застосовуючи надмірну силу та фізичні тортури. Внаслідок цього жорстокого побиття, Дмитро Никифоренко втратив життя.

Ця страшна історія викликала шок і обурення в суспільстві, і зараз вона перебуває під ретельним розслідуванням правоохоронними органами та викликає гнів та вимоги справедливості.

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