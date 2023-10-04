Удар, нанесений по штабу Чорноморського флоту російської федерації у місті Севастополь, може бути охарактеризований як "технічний нокдаун" для росії. Проте наразі зарано вважати це поразкою ворога. Таку думку висловив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних Сил України, під час брифінгу.

Це такий собі "технічний нокдаун". Але списувати нашого противника з рахунків дуже зарано. Це досить потужне угрупування. Вони мають десятки кораблів. Тому я не готовий в повному обсязі підтвердити ці висновки (Міноборони Британії про поразку флоту рф у Чорному морі - ред.).

Водночас, як зазначив він, тим не менш у росіян є проблеми: по-перше, вони зазнають втрат, по-друге, вони обмежені в акваторії.

Тут ми кажемо і про удар по штабу (Чорноморського флоту рф - ред.). Тому що це теж впливає на керованість військами. І сподіваємося, що ми більше не побачимо вживу командувача Чорноморського флоту рф. Звісно, підтвердження цієї інформації (про смерть Соколова - ред.) повного немає. Але якщо у них реально всі ці три пункти були закриті: втрата флагмана, втрата штабу і втрата командувача. Тоді це реально можна сказати "комбо", - констатував він, додавши, що "це все впливає на їх керованість, і на функціонал, і на спроможності.

Нагадаємо, що ЗСУ здійснюють успішні операції на морській арені бойових дій.