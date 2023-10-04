У середу, 4 жовтня, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що у рамках висадки бійців Головного управління розвідки Збройних Сил України в окупованому Криму цієї ночі стався жорстокий бій, який призвів до значних втрат з боку російських сил окупації. Спеціальні оперативні групи успішно виконали свою місію та вже повернулися зі спецоперації.

Продовжуються заходи з деокупації Криму, які передбачають певні дії на території півострова та повернення наших груп назад. Наразі наші групи вже успішно повернулися.

За його словами, в рамках цієї операції стався жорстокий бій, а російські окупанти зазнали суттєвих втрат.

На жаль, є певні втрати і серед наших спецпризначенців, але вони неспівмірні з втратами російського ворога.

Представник ГУР також наголосив, що процес деокупації півострова триває і, попри втрати, Україна обов'язково поверне Крим та всі окуповані території.

На жаль, це невід'ємна частина вартості, сплаченої за те, що в 2014 році Крим було фактично передано росії без бойових дій. Проте Україна певною мить поверне Крим та всі інші окуповані території.

Нагадаємо, що раніше дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59.