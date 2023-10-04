У середу, 4 жовтня, у Запоріжжі зафіксовані серії вибухів, інформація про які поширюється в області. Ця подія стала приводом для оголошення повітряної тривоги в деяких регіонах України.

За даними телеканалу "Суспільне", свідки подій повідомили про вибухи, що були чутні в Запоріжжі. Журналісти зазначають, що наразі інформація щодо природи та масштабу вибухів ще не підтверджена офіційними джерелами.

Варто відзначити, що військове керівництво України та інші офіційні посадовці наразі не надавали коментарів щодо цієї ситуації. Проте, подібні випадки вимагають ретельного розслідування та обґрунтованих дій.

Крім того, повітряна тривога була оголошена в Запорізькій, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Це рішення було прийнято в Повітряних силах України через можливу ракетну небезпеку та загрозу застосування балістичного озброєння терористами.

Пресслужба повітряних сил закликала громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно шукати укриття від можливої загрози.

Ситуація є дуже серйозною, і влада має забезпечити безпеку громадян та вжити всі необхідні заходи для встановлення обставин і подолання потенційної загрози.

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