Президент України Володимир Зеленський знову зібрав щоденну селекторну нараду, на якій відбулася тривала бесіда з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. У ході цієї наради було розглянуто ряд важливих питань та Зеленського.

Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується.

На нараді Президент докладно оглянув звіти розвідки та оцінив поточні результати діяльності Служби безпеки України (СБУ) у сфері контррозвідки. Також на нараді був представлений звіт міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, зокрема стосовно заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків нічних обстрілів.

За словами Президента, на нараді також відбулася окрема тривала зустріч з Кирилом Будановим, керівником Головного управління розвідки. Зеленський натякнув, що в майбутньому буде більше інформації про результати цієї зустрічі, зараз же він залишив її поза увагою.

Окремо провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом.

Зеленський продовжує докладати максимум зусиль для забезпечення національної безпеки та вирішення важливих завдань у сфері оборони та розвідки.

Нагадаємо, що у ГУР розкрили деталі висадки в Криму.