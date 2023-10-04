Російські окупанти знову посилили охорону Керченського мосту. Військові рф вивели майже десять одиниць техніки в море для забезпечення охорони.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Media Center Ukraine.

"Росіяни знову посилили охорону Керченського мосту", - повідомив Плетенчук.

За його даними, російські військові вивели для забезпечення охорони мосту чотири кораблі та п’ять катерів.

"Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо", - зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ.