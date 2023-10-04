Росіяни знову посилили охорону Керченського мосту - ВМС [ Редагувати ]
Російські окупанти знову посилили охорону Керченського мосту. Військові рф вивели майже десять одиниць техніки в море для забезпечення охорони.
Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Media Center Ukraine.
"Росіяни знову посилили охорону Керченського мосту", - повідомив Плетенчук.
За його даними, російські військові вивели для забезпечення охорони мосту чотири кораблі та п’ять катерів.
"Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо", - зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ.
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