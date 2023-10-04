Зеленський розповів, які є складнощі в українському контрнаступі [ Редагувати ]
Складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky TG24.
"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів", - наголосив глава держави.
Він уточнив, що наразі засоби протиповітряної оборони відіграють важливу роль не лише у наступі, а й у захисті мирних українців від атак росіян.
"Зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою", - додав Зеленський.
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