Складнощі контрнаступу українських захисників полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky TG24.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів", - наголосив глава держави.

Він уточнив, що наразі засоби протиповітряної оборони відіграють важливу роль не лише у наступі, а й у захисті мирних українців від атак росіян.

"Зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових. Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою", - додав Зеленський.