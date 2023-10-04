Україна представила союзникам програму взаємосумісності з НАТО [ Редагувати ]
Україна сьогодні, 4 жовтня, представила союзникам програму взаємосумісності з Північноатлантичним альянсом.
Про це повідомляє міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.
Зазначається, що це Україна скликала засідання Ради України-НАТО на рівні послів, для того, щоб проговорити перші рішення за результатами Вільнюського саміту, який відбувся влітку цього року.
За її словами, планується сформувати коротке бачення пріоритетних напрямків реформ, а також сьогодні Україна представила союзникам програму взаємосумісності з НАТО.
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