Україна сьогодні, 4 жовтня, представила союзникам програму взаємосумісності з Північноатлантичним альянсом.

Про це повідомляє міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що це Україна скликала засідання Ради України-НАТО на рівні послів, для того, щоб проговорити перші рішення за результатами Вільнюського саміту, який відбувся влітку цього року.

За її словами, планується сформувати коротке бачення пріоритетних напрямків реформ, а також сьогодні Україна представила союзникам програму взаємосумісності з НАТО.