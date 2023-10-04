Росія дронами та артилерією атакувала Нікополь: постраждала жінка та лінії електропередач [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 4 жовтня, обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Також Лисак повідомив, що у місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна - зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.
по темі
Російські окупанти знову посилили охорону Керченського мосту. Військові РФ вивели майже десять одиниць техніки в море для забезпечення охорони
Опалювальний сезон в Києві опинився під загрозою зриву
Через авіаудар по Антонівці Херсонської області у вівторок, 3 жовтня, поранення отримали вже сім людей. Загинула одна людина
Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод в росії
Найближчим часом ударні безпілотники переважатимуть над ракетами в російських атаках по території України