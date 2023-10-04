Україна робить усе, щоб перед зимою отримати більше систем ППО. Наразі країна очікує на певні рішення від партнерів.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", - йдеться у заяві.

За словами президента, наразі очікуються певні рішення від наших партнерів.

"Але вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими", - додав Зеленський.