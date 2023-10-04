Щонайменше 21 особа загинула і 12 постраждали внаслідок падіння автобуса з естакади на материковій частині міста Венеція. Серед них – четверо українців.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Автобус із пасажирами пробив огорожу та впав із десяти метрів на залізничні колії в районі Местрі, який з'єднаний з історичним центром Венеції автомобільним та залізничним мостами.

За повідомленнями італійських ЗМІ, після зіткнення автобус спалахнув. При падінні він зачепив дроти контактної мережі над залізничними коліями.

У ЗМІ також міркують, що могло стати причиною трагедії. Автобусна компанія La Linea стверджує, що автобус був електричним, спростувавши повідомлення, що він також працював на метані. Міністр інфраструктури Маттео Сальвіні вказує пальцем на електричні батареї автобуса, зазначаючи, що саме вони могли спалахнути.

Командир пожежної бригади Мауро Лонго підтвердив інформацію про те, що в автобусі спалахнули акумулятори.

Крім того, є версія, що причиною аварії може бути хвороба водія 40-річного Альберто Ріццотто. Для перевірки цієї версії призначено розтин, а також перевірку його мобільного телефону. Водночас у компанії перевізника La Linea стверджують, що водій їхав лише три години і достатньо відпочивав, тому він точно не був стомленим. Крім того, він є досвідченим водієм.

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповів про те, що під час аварії четверо українців загинули, четверо отримали поранення. Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу у лікарнях Местрі, Тревізо та Падуя. Загроз їхнього життя немає.