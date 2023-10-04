"Ми виконали все, що просив Зеленський": Байден зробив шокуючу заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський.
Про це заявив президент США Джо Байден.
У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.
У відповідь Байден сказав, що він говорив із Зеленським, і все, про що він просив, "США виконали".
Happening Now: President Biden gives an update on his Administration's student debt relief actions. https://t.co/yYtmdSHXju— The White House (@WhiteHouse) October 4, 2023
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден вирішив надати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS з касетними боєприпасами, але не став оголошувати про це публічно.
Байден на зустрічі із Зеленським 21 вересня дав зрозуміти, що готовий надати далекобійні ракети. США відправлять "невелику партію" ракет найближчим часом.
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