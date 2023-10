Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський.

Про це заявив президент США Джо Байден.

У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.

У відповідь Байден сказав, що він говорив із Зеленським, і все, про що він просив, "США виконали".

