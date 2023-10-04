В Україну йде різке похолодання [ Редагувати ]
Українцям ще декілька днів можна насолоджуватися більш-менш комфортними температурами, адже вже у неділю, 8 жовтня, очікується досить різке похолодання.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
У четвер, 5 жовтня, в Україні вночі прогнозується +10…+8, вдень +17…+19, мінлива хмарність, без опадів. На півночі денна температура коливатиметься від +15 до +19, на півдні +15...+24, на заході +16...+19, на сході +18...+21. Дощитиме у Донецькій та Луганській областях.
У п'ятницю, 6 жовтня, вночі прогнозується +9…+7, вдень +15…+17, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На півночі денна температура коливатиметься від +15 до +19, на півдні +22...+24, на заході +14...+18, на сході +15...+18. Незначні дощі пройдуть по усій території України, окрім Луганської та Донецької областей.
У суботу, 7 жовтня, вночі очікується +9…+7, вдень слід очікувати від +15 до +17. Вночі хмарно з проясненнями, без істотних опадів, а вдень дощі пройдуть вже по усій країні. На півночі денна температура коливатиметься від +15 до +17, на півдні +20...+23, на заході +15...+21, на сході +13...+18.
У неділю, 8 жовтня, погода зіпсується. Вночі очікується +10…+8, а вдень +8…+10 градусів. На півночі денна температура коливатиметься від +8 до +10, на півдні +15...+18, на заході +7...+12, на сході +14...+18. Дощі йтимуть усюди, хоча на півдні, центрі та сході іноді визиратиме сонце.
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