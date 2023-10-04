День Святого Миколая 2023: коли улюблене свято українців за новим календарем [ Редагувати ]
З першого вересня Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що змінилися дати деяких християнських свят, серед яких, мабуть, найулюбленіше серед малечі - День Святого Миколая, покровителя дітей.
З цього року православні відзначатимуть День Святого Миколая не 19 грудня, а раніше - 6 грудня, коли його святкують християни східного обряду.
Варто зазначити, що й Різдво святкуватиметься у іншу дату, ніж звикли більшість українців. Відтепер одне з найбільших релігійних свят, день народження Ісуса Христа, відзначатимуть разом з усім християнським світом 25 грудня, а не 7 січня.
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