З першого вересня Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що змінилися дати деяких християнських свят, серед яких, мабуть, найулюбленіше серед малечі - День Святого Миколая, покровителя дітей.

З цього року православні відзначатимуть День Святого Миколая не 19 грудня, а раніше - 6 грудня, коли його святкують християни східного обряду.

Варто зазначити, що й Різдво святкуватиметься у іншу дату, ніж звикли більшість українців. Відтепер одне з найбільших релігійних свят, день народження Ісуса Христа, відзначатимуть разом з усім християнським світом 25 грудня, а не 7 січня.

Нагадаємо, коли переводять годинник на зимовий час в 2023 році.