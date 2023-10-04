Антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Сум Олександру Лисенку. Суддя дозволив внести заставу. Про це повідомляє САП.

Повідомляється, що Лисенка антикорупційний суд залишив під вартою до 2 грудня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

За даними "Суспільного", Лисенко своєю чергою заявляє, що хабаря не отримував, і грошей не бачив.

"Коштів ні під час обшуку, ні під час затримання я не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", - заявив Лисенко.

Нагадаємо, Олександр Лисенко є міським головою Сум вже 9 років. Вперше його обрали мером у 2014 році. Тоді він йшов від партії "Батьківщина". У 2020 році його переобрали.

У 2022 році Лисенку вручили державний орден "За мужність" III ступеня за захист суверенітету України.

Проте днями, як зазначають правоохоронці, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали гроші за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

3 жовтня, Лисенку та іншому фігуранту оголосили підозру. Їх дії кваліфікувала за ч. 4 ст. 368 КК України.