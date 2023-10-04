"Шахтар" героїчно переміг "Антверпен" у Лізі чемпіонів [ Редагувати ]
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У другому турі Ліги чемпіонів представник України донецький "Шахтар" переміг на виїзді дебютанта турніру бельгійський "Антверпен".
Після першого тайму "гірники" програвали 0:2, але у другому таймі зуміли переламати хід матчу та забили три м'ячі.
Зазначимо, що раніше шляхи "Шахтаря" та "Антверпена" не перетиналися.
Але якщо донецький клуб раніше неодноразово грав із бельгійцями ("Андерлехт", "Брюгге", "Генк", "Гент"), то сенсаційний чемпіон Бельгії вперше грає проти команди з України.
Раніше повідомляли, що "Реал" обіграв "Наполі" у другому турі Ліги чемпіонів.
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