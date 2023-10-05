У Курській області рф пролунали вибухи [ Редагувати ]
У четвер вранці, 5 жовтня, у кількох районах Курської області російської федерації було чути серію вибухів, які зафіксовані на об'єктах інфраструктури. Про це повідомляє Shot.
Поширена інформація про атаку дронів-камікадзе, які завдали ударів у Суджанському, Коренівському та Глушківському районах, створила серйозний ризик для жителів цих районів, а також призвела до відключення електропостачання.
Ситуація стала предметом великої уваги та підняла багато запитань щодо безпеки. Правоохоронні органи та аварійні служби реагують на цей виклик та розпочали відновлення електропостачання та дослідження обставин інциденту.
Нагадаємо, у Курській області вночі 29 вересня лунали вибухи. російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО. За його словами, у Курському районі безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію.
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