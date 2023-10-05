Влада Італії завершила ідентифікацію осіб, що стали жертвами жахливої аварії автобуса поблизу Венеції. Загалом в аварії загинули 21 людина, і серед них є 9 громадян України, 4 румуни, 3 німці, 2 португальці, а також громадянин Хорватії, Південної Африки та Італії. Про це повідомляє Аnsa.

Подія шокувала інтернаціональну спільноту і підкреслила загрозу, яку несе дорожній рух і безпека на дорогах. Трагедія вразила не лише рідних та близьких загиблих, але й всю громадськість.

Зараз слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, намагаючись відновити послідовність подій та встановити обставини аварії. Всесвітній спільноті залишається сподіватись, що розслідування допоможе встановити причини цього жахливого інциденту та запобігти подібним трагедіям у майбутньому.

Нагадаємо, що автобус впав з естакади на материковій частині міста Венеція. У ЗМІ також міркують, що могло стати причиною трагедії. Автобусна компанія La Linea стверджує, що автобус був електричним, спростувавши повідомлення, що він також працював на метані. Міністр інфраструктури Маттео Сальвіні вказує пальцем на електричні батареї автобуса, зазначаючи, що саме вони могли спалахнути.

Командир пожежної бригади Мауро Лонго підтвердив інформацію про те, що в автобусі спалахнули акумулятори.

Крім того, є версія, що причиною аварії може бути хвороба водія 40-річного Альберто Ріццотто. Для перевірки цієї версії призначено розтин, а також перевірку його мобільного телефону. Водночас у компанії перевізника La Linea стверджують, що водій їхав лише три години і достатньо відпочивав, тому він точно не був стомленим. Крім того, він є досвідченим водієм.