Тривога цунамі: у Японії стався землетрус магнітудою 6,6 [ Редагувати ]
У південній частині Японії зареєстрований землетррус із магнітудою 6,6 балів. Це викликало тривогу щодо можливого цунамі. Інформацію про це оприлюднив Японський моніторинговий центр.
Згідно з даними моніторингового центру, очікується, що висота хвиль біля берегів архіпелагу не перевищить 1-1,5 метра. Зазначено, що епіцентр землетрусу розташований в районі архіпелагу Ідзу, який представляє собою ланцюг островів в Тихому океані. Цей архіпелаг знаходиться на південний схід від півострова Ідзу, розташованого на острові Хонсю та входить в адміністративну область префектури Токіо.
Зазначимо, що землетруси та можливі наслідки від них є серйозними побіжними явищами в регіоні, оскільки Японія знаходиться на активних сейсмічних плитах та регулярно стикається з землетрусами та цунамі. Адміністративні та рятувальні органи вживають заходів для забезпечення безпеки та миттєвого реагування на ці небезпечні природні явища.
Раніше ми писали про те, що у турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель. У місті понад 36 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан.
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