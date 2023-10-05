У південній частині Японії зареєстрований землетррус із магнітудою 6,6 балів. Це викликало тривогу щодо можливого цунамі. Інформацію про це оприлюднив Японський моніторинговий центр.

Згідно з даними моніторингового центру, очікується, що висота хвиль біля берегів архіпелагу не перевищить 1-1,5 метра. Зазначено, що епіцентр землетрусу розташований в районі архіпелагу Ідзу, який представляє собою ланцюг островів в Тихому океані. Цей архіпелаг знаходиться на південний схід від півострова Ідзу, розташованого на острові Хонсю та входить в адміністративну область префектури Токіо.

Зазначимо, що землетруси та можливі наслідки від них є серйозними побіжними явищами в регіоні, оскільки Японія знаходиться на активних сейсмічних плитах та регулярно стикається з землетрусами та цунамі. Адміністративні та рятувальні органи вживають заходів для забезпечення безпеки та миттєвого реагування на ці небезпечні природні явища.

Раніше ми писали про те, що у турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель. У місті понад 36 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан.