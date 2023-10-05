На півдні сили ППО знищили 24 "Шахеди" [ Редагувати ]
Українські військові, які перебувають у зоні відповідальності Операції Об'єднаних сил на півдні країни, успішно здійснили операцію знищення 24 дронів-камікадзе, відомих як "Шахед". Цю інформацію підтвердила речниця Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, під час трансляції національного телемарафону.
Використання дронів-камікадзе, особливо в зоні конфлікту, є серйозною загрозою для військових та цивільних об'єктів. Ці автономні літальні апарати здатні нести вибухові пристрої та завдавати значних матеріальних збитків, а також загрожувати життю людей.
Українські Збройні Сили розвивають свої можливості для захисту країни від цих та інших потенційних небезпек, і операція знищення 24 "Шахедів" є свідченням їхньої відданості та ефективності в цьому напрямку. Важливо підкреслити, що робота українських військових та їхні досягнення в області оборони є важливою складовою зусиль в захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Є вже попередні результати – 24 "Шахеди" були знищені в нашій зоні відповідальності. Це південні та південно-східні області України. Остаточні результати ще підіб'ємо та розповімо.
Відзначимо, що основна активність ворожих "Шахедів" спостерігається на півдні України. Це може бути пов'язане з кількома факторами, які варто розглянути ближче.
По-перше, зручне розміщення баз і логістики на південних територіях може спрощувати процес транспортування дронів та підготовки до їх запуску. Це дає ворогові можливість швидко реагувати на ситуацію та виконувати завдання, включаючи запуск дронів.
По-друге, частковий маршрут прольоту дронів через тимчасово окуповану територію може надавати певну скритність і приховувати джерело запуску. Ворог може використовувати цей метод для того, щоб ускладнити виявлення та призначення відповідальності за дії своїх дронів.
Згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, кількість запущених дронів типу "Шахед" за одну ніч становила 29. Це свідчить про активну і агресивну діяльність ворожих сил та необхідність посилення заходів безпеки та контррозвідки для виявлення та нейтралізації таких загроз. Українські Збройні Сили продовжують вдосконалювати свою діяльність та координувати заходи з інших військовими структурами для забезпечення безпеки та оборони нації в умовах активного конфлікту.
Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, яких установок потребують ЗСУ для підсилення ППО.
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