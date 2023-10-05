У четвер, 5 жовтня, ще 19 українських дітей щасливо повернулися з тимчасово окупованих росією територій.

Це вже дванадцята успішна місія рятування, проведена в рамках ініціативи "Save Ukraine". Микола Кулеба, засновник та керівник організації, оголосив про цей успіх і повідомив, що загалом команда Save Ukraine вже врятувала та повернула в Україну 196 дітей.

Він також подякував усім, хто долучився до цієї важливої та складної роботи та закликав усіх продовжувати підтримувати цей рух у вирішенні гуманітарних питань. Нова перемога — це ще один крок до забезпечення безпеки та майбутнього для дітей України.

Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі.

Нагадаємо, що раніше в Україну повернули десантників, які перебували в окупації.