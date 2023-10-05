Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до проведення виборів в умовах воєнного стану, за умови внесення змін до законодавства та гарантування безпеки для учасників виборчого процесу. Цю заяву глава української держави зробив під час інтерв'ю Sky TG24.

Ситуація в Україні залишається складною через воєнний конфлікт на сході країни, але президент висловив переконання, що вибори можуть відбутися за певних умов. Зокрема, Зеленський підкреслив, що парламент повинен внести необхідні зміни до законів, а також забезпечити безпеку для всіх громадян, які бажають взяти участь у голосуванні.

Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання забезпечення доступу до голосування.

Президент підкреслив важливість того, щоб вибори були організовані і проведені безпечно для громадян, особливо в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації. Він визначив це завдання як одне з ключових для України та висловив надію на успішну реалізацію цієї мети шляхом внесення відповідних законодавчих змін.

У разі успішного вирішення цих завдань, президент вважає, що вибори в Україні можуть відбутися та допомогти українцям визначити своїх представників у владі.

У нас є це завдання, але якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що до кінця 2023 року ядерні загрози збоку росії будуть зростати.