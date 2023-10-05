Понад 30 артсистем та майже 600 окупантів: які втрати рф в Україні [ Редагувати ]
За останню добу українські бійці продовжують активні операції на сході України і продемонстрували вражаючі результати у ліквідації російських окупантів. Вони успішно знищили ще 580 російських військових. Таким чином, загальні втрати військ противника в Україні у вигляді вбитих і захоплених вже становлять вражаючу кількість - 280,470 солдатів. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Крім цього, Збройні Сили України також активно ліквідували ворожу артилерійську техніку, знищивши 31 артсистему, а також 26 бойових броньованих машин і 12 танків ворога. Українські військові продовжують відстоювати свою країну і завдавати суттєвих втрат агресору.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 280470 (+580) осіб ліквідовано;
- танків - 4757 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 9052 (+26) од.;
- артилерійських систем - 6643 (+31) од.;
- РСЗВ - 804 (+2) од.;
- засоби ППО - 540 од.;
- літаків - 315 од.;
- вертольотів - 316 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+8) од.;
- крилаті ракети - 1530 (+1) од.;
- кораблі/катери - 20 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од.;
- спеціальна техніка - 948 (+2) од.
Нагадаємо, що на півдні сили ППО знищили 24 "Шахеди".
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