За останню добу українські бійці продовжують активні операції на сході України і продемонстрували вражаючі результати у ліквідації російських окупантів. Вони успішно знищили ще 580 російських військових. Таким чином, загальні втрати військ противника в Україні у вигляді вбитих і захоплених вже становлять вражаючу кількість - 280,470 солдатів. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім цього, Збройні Сили України також активно ліквідували ворожу артилерійську техніку, знищивши 31 артсистему, а також 26 бойових броньованих машин і 12 танків ворога. Українські військові продовжують відстоювати свою країну і завдавати суттєвих втрат агресору.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 05.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 280470 (+580) осіб ліквідовано;

танків - 4757 (+12) од.;

бойових броньованих машин - 9052 (+26) од.;

артилерійських систем - 6643 (+31) од.;

РСЗВ - 804 (+2) од.;

засоби ППО - 540 од.;

літаків - 315 од.;

вертольотів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5121 (+8) од.;

крилаті ракети - 1530 (+1) од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од.;

спеціальна техніка - 948 (+2) од.

Нагадаємо, що на півдні сили ППО знищили 24 "Шахеди".