У четвер, 5 жовтня, о 23:15, в ефірі телеканалу "Інтер" відбудеться інтервʼю Ірини Баглай з азовцем Євгеном Чуднецовим з позивним "Чудик".

Ще після початку війни у 2014 році захисник пішов у полк "Азов" та потрапив у руки ворога. Ця історія повторилась уже після 24 лютого 2022 року.

Під час інтервʼю Євген розповість про оборону Маріуполя, два полони та кодекс честі азовця.