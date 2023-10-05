"Це був квиток в один кінець": про оборону Маріуполя, два полони та кодекс честі азовця [ Редагувати ]
У четвер, 5 жовтня, о 23:15, в ефірі телеканалу "Інтер" відбудеться інтервʼю Ірини Баглай з азовцем Євгеном Чуднецовим з позивним "Чудик".
Ще після початку війни у 2014 році захисник пішов у полк "Азов" та потрапив у руки ворога. Ця історія повторилась уже після 24 лютого 2022 року.
Під час інтервʼю Євген розповість про оборону Маріуполя, два полони та кодекс честі азовця.
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