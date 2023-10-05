У Херсоні, вже зранку четверга 5 жовтня, відчуваються наслідки військових дій, оскільки у місті лунають вибухи. російські війська знову здійснюють обстріли міста. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко через свій канал в Telegram.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто!" - підкреслив він.

Мрочко закликав мешканців утримуватися від перебування на вулицях та рекомендував уникати виходу на відкритий простір "без особливої потреби".

У таких складних обставинах безпека мешканців стає пріоритетом.

Нагадаємо, що раніше ми писали про оперативну ситуацію на фронті 5 жовтня. Ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура