Кабмін призначив ще трьох заступників Умєрову [ Редагувати ]
На засіданні у четвер, 5 жовтня, уряд України призначив нових заступників міністра оборони.
Три нових заступники голови Міністерства оборони України:
- Іван Гаврилюк.
- Станіслав Гайдер.
- Дмитро Клименков.
Це важливий крок у формуванні керівництва в оборонному секторі та може вплинути на ефективність роботи Міністерства оборони України.
Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив усіх сімох заступників міністра оборони Рустема Умєрова, у тому числі Ганну Маляр.
За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.
по темі
У неділю, 24 вересня, президент України Володимир Зеленський звітував про продуктивний тиждень
У середу, 20 вересня, Верховна Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського
У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти
Президент України Володимир Зеленський знову зібрав щоденну селекторну нараду, на якій відбулася тривала бесіда з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим
Президент США Джо Байден з самого початку російського збройного вторгнення в Україну намагається уникнути втягування Вашингтона у прямий конфлікт із росією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен,