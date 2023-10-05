На засіданні у четвер, 5 жовтня, уряд України призначив нових заступників міністра оборони.

Три нових заступники голови Міністерства оборони України:

Іван Гаврилюк.

Станіслав Гайдер.

Дмитро Клименков.

Це важливий крок у формуванні керівництва в оборонному секторі та може вплинути на ефективність роботи Міністерства оборони України.

Нагадаємо, 18 вересня Кабмін звільнив усіх сімох заступників міністра оборони Рустема Умєрова, у тому числі Ганну Маляр.

За законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабінетом міністрів.