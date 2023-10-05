У четвер, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський приїхав до Іспанії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Про це повідомляє Telegram глави держави.

Наразі голова української держави перебуває у місті Гранада в Іспанії.

Гранада, Іспанія. Саміт Європейської політичної спільноти. Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті.

Під час саміту буде робота в спільних форматах і відбудуться важливі двосторонні зустрічі.

Ключове для нас, особливо перед зимою, - посилення ППО, і вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Готуємося їх підтвердити та реалізувати.

Крім того, важливою темою, яку обговорюватимуть на зустрічі, є посилення наявної архітектури безпеки в Європі, зокрема на регіональному рівні. Україна має важливі пропозиції щодо цього питання.

Також велика увага буде приділена Чорноморському регіону та спільним діям для забезпечення глобальної продовольчої безпеки та захисту свободи мореплавства. Ці питання становлять важливий аспект співпраці та забезпечення стабільності в регіоні та світі.

Цей день має бути плідним для України та всієї Європи.

Нагадаємо, що Зеленський вважає, що до кінця 2023 року ядерні загрози збоку росії будуть зростати.