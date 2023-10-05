Нобелівська премія: лауреат з фізики передасть нагороду постраждалим від війни з рф українцям [ Редагувати ]
Угорський вчений Ференц Краус, один із лауреатів Нобелівської премії з фізики 2023 року, планує передати свою частину нагороди жертвам війни в Україні. Про це повідомляє Portfolio.
Разом із своїми колегами П'єром Агостіні і Анн Л'Юйє, він отримав 11 млн шведських крон (приблизно €947 тисяч).
Ференц Краус, разом із своїми колегами, планує передати ці кошти асоціації Science4People, яку він заснував півтора року тому.
Метою цієї асоціації є об'єднання науковців з усього світу для надання допомоги постраждалим від війни в Україні. Організація допомагає дітям, які втратили свої домівки на сході України і були евакуйовані на захід країни.
Нобелівський комітет 3 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє за експериментальні методи вивчення динаміки електронів у матерії.
Також ми писали, хто отримав нагороду у галузі хімії. Лауреатами премії стали видатні вчені з різних країн і наукових установ
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