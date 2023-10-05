Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що вплив російської агентури у Словаччині - шалений. Результати місцевих виборів підтверджують, що рф намагається роздмухувати ситуацію в Європі.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На його думку, у світі зараз існує певний розподіл країн. Частина демократичних держав, які підтримують права людини, свободу слова, розуміють цінності, вони підтримують Україну. Водночас на бік росії стали всього близько 7 держав. Але є й ті, які хочуть просто спостерігати.

"Є партнери, які починають потихеньку спостерігати чим все це буде закінчуватись. Чи багато таких країн? Ні, таких країн небагато", - сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що у Словаччині, де перемогла антиукраїнська сила, вплив російської агентури дуже великий.

"І я можу сказати, що це право вибору народу Словаччини, який зробив такий вибір. Але майте на увазі - вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були в Празі, але за рахунок того, що їх там трохи "поганяли", вони перебралися в Братиславу. І те що ми на сьогоднішній день бачимо - це вплив рф, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у Словаччині на виборах, за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула проросійська партія експрем’єра Роберта Фіцо.