В Україні СБУ затримала так званого "смотрящего" за Вінниччиною, який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці нейтралізували потужну злочинну групу, яка намагалася тримати в страху мешканців Вінницької області. Копи затримали лідера угруповання, який був так званим “смотрящим” за областью, відомого кримінального авторитета на прiзвисько "Комар".

"Крім нього співробітники СБУ затримали ще двох учасників угруповання. Серед них - підсанкційний "кримінальний авторитет", який має вплив у кримінальному середовищі. Зловмисники більше ніж 10 років тероризували місцевих жителів та "вибивали" з них гроші за неіснуючі борги. Бандити діяли з особливою жорстокістю і поступово поширювали свій злочинний вплив на території регіону", - розповіли в СБУ.

Підозрювані створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали великі суми грошей за "мирне" вирішення спорів. У разі відмови платити "данину" - учасники угруповання погрожували потерпілим та їхнім близьким насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

"Задокументовано, як лідер банди "Комар" та його поплічники вимагали з місцевого підприємця 20 тисяч доларів і погрожували вбивством, якщо він не сплатить гроші. Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час передачі першої частини “данини” у розмірі 10 тисяч доларів. Наразі лідеру банди та її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України ("Вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану"). Зловмисникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - зазначили в СБУ.

Раніше повідомляли, як СБУ атакувала електропідстанцію в Курській області.